Out le italiane, ai quarti di Champions League la Premier è il campionato più rappresentato con Manchester City, Liverpool e Chelsea ancora in corsa per il titolo di campione d’Europa. La squadra di Guardiola, si legge in una nota, domina la lavagna scommesse antepost. I Citizens a livello internazionale hanno un bottino misero, con appena un trofeo (la Coppa delle Coppe del 1970), ma questa stagione potrebbe chiudersi con il trionfo continentale. Il Manchester City è in vetta alla lavagna scommesse dedicata alla Champions League e si gioca a quota 3,25. Al secondo posto c'è il Bayern Monaco, che gioca per difendere il titolo di campione d'Europa, ed è bancato a 4,50. A chiudere il podio c'è il Chelsea, mentre il Porto dopo l'impresa con la Juventus sembra avere meno chance a 35. In vista dei match d'andata sono già online sulla lavagna scommesse le quote sul passaggio del turno. Tra le sfide più in bilico c'è Bayern Monaco - PSG, che mette a confronto le due squadre che si sono giocate la finale nella passata stagione e i bavaresi sono favoriti nel doppio confronto a quota 1,70, mentre l'ipotesi di vedere i francesi in semifinale vale 2,10 volte la posta. Nel testa a testa tra Porto e Chelsea i londinesi sono avanti nei pronostici a 1,30, ed è ancora più netto il vantaggio del Manchester City, a 1,20 contro i Borussia Dortmund. Sfida praticamente alla pari tra il Real Madrid (in semifinale a 1,80) e il Liverpool (a 1,90).