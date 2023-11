Arrivano aggiornamenti relativi al caso scommesse, che sta sconvolgendo il calcio italiano. Dopo l’iscrizione nel registro degli indagati,, terzino del Milan,All’esterno azzurro, viene contestato l’esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, ossia la fattispecie prevista all’art. 4 della legge 401 del 1989.Filtrano le prime indiscrezioni su quanto ha riferito, quest'oggi, Alessandro Florenzi al pm della Procura di Torino, durante l'interrogatorio reso alla pm Manuela Pedrotta e agli investigatori della squadra mobile., come riportato da ANSA,- "Florenzi è uno dei casi che ho letto sulla stampa. Non mi sembra ci siano le condizioni che possono destare preoccupazione. Non abbiamo notizie specifiche circa la parte sportiva quindi non siamo stati informati di posizioni negative per quanto ci riguarda. Quando ne verremo a conoscenza adotteremo come sempre fatto la doppia scelta di punire severamente ma di accompagnare anche con un processo di recupero. Ma per ora non abbiamo nulla".