Quella di oggi può essere una giornata importante per il futuro di. Sabato è sceso in campo con il Newcastle ma questo lunedì si gioca un'altra partita, quella per ilnel caso. Come ricorda Il Corriere della Sera infatti,- Si tratterà di un accordo pre-deferimento, sulla scia di quello sottoscritto da, che garantisce una riduzione fino a metà dell'eventuale squalifica. Per chiudere l'accordo, oltre all'intesa tra le parti, serve l'ok del procuratore generale dello Sport presso il CONI e del presidente federale: passaggi che non impedirebbero di applicare una pena afflittiva che apra comunque alla possibilità di un recupero di Tonali, affetto da ludopatia.. Sandro, che otto giorni fa si era fatto interrogare dal procuratore della Federcalcio Giuseppe Chiné,(7 mesi fuori dal campo e 5 mesi di riabilitazione), a causa delle puntate fatte su alcune partite del suo Milan. L'obiettivo è di chiudere entro mercoledì, quando il Newcastle affronterà il Borussia Dortmund in Champions League, anche perché la squalifica rimediata in Italia sarà estesa in ambito UEFA e FIFA, le norme consentono l'eventuale richiesta e da consuetudine questa diventa scontata.- Attesa anche per, ieri titolare con l'Aston Villa, il terzo indagato dall'inchiesta della Squadra mobile e della Procura di Torino per esercizio abusivo di scommesse, per aver giocato su piattaforme online e illegali. Non è ancora stato sentito dal pubblico ministero Manuela Pedrotta, ma l'ex Roma potrebbe presentarsi presto dagli investigatori per chiarire la sua posizione: al contrario di Fagioli e Tonali, Zaniolo; se questa ricostruzione fosse sostenuta da indizi e prove, potrebbe evitargli la squalifica sportiva.