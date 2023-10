Sandro Tonali ha "fornito piena collaborazione alle autorità inquirenti". Lo fanno sapere i legali del centrocampista del Newcastle, gli avvocati Maurizio M. Scaccabarozzi e Marco Feno, dopo l'interrogatorio del giocatore indagato nell'inchiesta sulle scommesse.



Ecco quanto spiegato ad Adnkronos: "Nella giornata di ieri, il signor Sandro Tonali si è recato al palazzo di Giustizia di Torino per essere esaminato dal Pubblico Ministero Dott.ssa Manuela Pedrotta, così come precedentemente avvenuto con il Procuratore Federale Dott. Giuseppe Chiné, nell’ambito dell’indagine sportiva. Durante entrambe le audizioni, Sandro ha chiarito in modo esauriente la propria posizione, fornendo altresì piena collaborazione alle autorità inquirenti. Essendovi indagini in corso, tuttavia, non è possibile allo stato rendere dichiarazioni pubbliche relative al merito della vicenda oggetto di investigazione, nella speranza e convinzione che Sandro Tonali possa veder definita al più presto la propria posizione, per dare seguito positivo al percorso già intrapreso".