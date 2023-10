Gli inquirenti della Procura di Torino, che indagano sulle presunte scommesse illecite dei calciatori, svolgeranno verifiche su eventuali profili di frode sportiva. Lo riferisce l'Ansa, secondo cui al momento non ne sarebbero emersi: il procedimento, dunque, resta aperto per "esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa".



Nel frattempo, è stata eseguita la cosiddetta copia forense dei telefonini prelevati dalla polizia - su indicazione della Procura - ai calciatori Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali. Può cominciare dunque l’analisi del materiale e, in particolare, delle chat che potrebbero contenere eventuali indicazioni chiave sul fronte scommesse.



Intanto sono in corso anche i contatti tra la Procura di Torino e gli avvocati difensori per organizzare un possibile interrogatorio di Tonali e Zaniolo. Entrambi si trovano in Inghilterra. Il fascicolo è aperto per "esercizio abusivo di attività di gioco e scommessa" in quanto, secondo una prima ricostruzione degli investigatori, i calciatori avrebbero effettuato delle puntate su piattaforme non autorizzate.