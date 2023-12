Si allarga lo scandalo scommesse illegali nel mondo del calcio. Ieri la Guardia di Finanza ha perquisito la casa del 22enne difensore del Benevento, Christian Pastina, sequestrandogli alcuni dispositivi elettronici. Come si legge sul quotidiano Il Mattino, il calciatore avrebbe dichiarato agli inquirenti che il conto dove effettuava le puntate in realtà sarebbe di Gaetano Letizia, ora in prestito alla Feralpisalò.



Oltre a loro due, sono indagati pure gli attaccanti Massimo Coda e Francesco Forte, attualmente in forza rispettivamente a Cremonese e Cosenza. I fatti risalgono alla scorsa stagione, quando tutti e quattro giocavano nel Benevento, retrocesso in Serie C.