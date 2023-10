". A lanciare l'allarme è, segretario generale di, organizzazione internazionale che lotta contro le scommesse illegali nello sport. In un momento particolarmente caldo per il calcio italiano, con l'inchiesta aperta su, Baranca è intervenuto a 'Carrusel Canalla' su Cadena SER e fatto il punto della situazione.- "Non mi sorprende affatto. Ne abbiamo parlato tante volte. È un problema che non è grande, è enorme. Posso pensare che. Non stiamo parlando di match fixing, stiamo parlando di scommesse".- "Quando vai a scommettere, potresti poi essere minacciato da persone che sanno che hai un problema con il gioco d'azzardo.".- "Questa è la mia impressione. Ne ho parlato con tante squadre, con tanti calciatori.... Il calciatore ha molto tempo libero, gli piace adrenalina, ha spirito di competitività e ha tanti soldi. Non dico questo, lo dicono tutti gli psicologi del mondo".- "Dobbiamo tutti cambiare mentalità e parlare apertamente del problema. Dopo una settimana ce ne dimentichiamo tutti, questa è la verità... E le scommesse fanno parte del mondo del calcio. A Barcellona ci sono lavoratori che fanno lavori milionari, e cosa fanno con le scommesse? Ogni settimana dovrebbero spiegare i rischi, creare un codice etico che parli di scommesse...".- "Se guardiamo tutti i calciatori che scommettono, domani andremo con la Nazionale italiana o con quella di altre nazioni. Lo dico adesso, ma lo avevo già detto anni prima".- "Se hai i mezzi per parlare, per avere interessi... il problema esiste ed è sempre esistito. Ora, ogni volta dobbiamo parlare di questo. Negli ultimi dieci anni non è cambiato nulla. Anche la società deve muoversi per fare qualcosa perché l'anno prossimo parleremo della stessa cosa".- "Normalmente scommettono su altre competizioni.".