bianconero, ha dichiarato al quotidiano La Repubblica:È stata lei a capire che c'era un problema e a bloccare i conti del figlio. È stata lei, un anno fa, ad accompagnarlo in quel percorso di aiuto fatto di ascolto e supporto psicologico presso un'associazione che segue i ludopatici. È stata lei a capire che Nicolò sarebbe potuto uscire dall'incubo del gioco, dei debiti, delle minacce. Ora cerca di vivere la vita di sempre, per quanto possibile. Coordinatrice nella formazione aziendale. Il suo ufficio dista 175 chilometri dai campi della Continassa a Torino, dove Fagioli si allena ogni giorno come se dovesse scendere in campo per la prossima partita.Fagioli dovrà fare affidamento su se stesso, sui pochi amici stretti, sulla fidanzata Giulia, su papà Marco e soprattutto su Laura.In oltre vent'anni di esperienza nella cura delle ludopatie abbiamo imparato che solo i famigliari hanno un ruolo veramente salvifico per i giocatori patologici".Molto presto i ragazzi cominciano a stare fra hotel e convitti.Anche quando lui era già grande, li vedevo insieme al campo da tennis.