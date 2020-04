Tutti i campionati di calcio sono fermi da oltre un mese ma in Bielorussia dove non è stata imposta nessuna quarantena o isolamento, il campionato di calcio – la Vysshaya Liga - non si è fermato. Competizione che, dopo la vittoria dello scorso anno della Dinamo Brest – che ha interrotto 13 scudetti consecutivi del Bate Borisov – ha rimescolato le carte in tavola rendendo tutto più avvincente e incerto. Oggi si giocherà il turno di coppa che vedrà in scena il Soligorsk contro il Brest e il Bate Borisov contro la Slavia Mozyr. Il Soligorsk è favorito per il 58% degli appassionati – dato il pessimo inizio di stagione da parte dei campioni in carica della Dinamo Brest – mentre per il Bate Borisov si aspetta una vittoria comoda per il 94% dei tifosi. Oltre al turno infrasettimanale di coppa, dal 1 al 3 maggio scenderanno in campo tutte le squadre della Prima Divisione con la classifica che non vede ancora nessuna squadra in fuga dopo le prime sei giornate. Secondo i dati analizzati, tra i match più interessanti si annoverano la sfida in coda tra Belshina Bobruisk e Dinamo Brest che vede il 67% delle scelte per la squadra di Brest e solamente il 22% per i padroni di casa, un match che si aspetta essere difensivo e tattico per il 93% degli appassionati pronti a scommettere sull’Under 2,5. Al contrario, tra Shakhtyor Soligorsk e FC Isloch i tifosi si aspettano una partita incerta tra emozioni e goal con l’81% delle scelte sull’over 2,5 goal e circa il 50% di vittoria per entrambe le squadre. In conclusione - in maniera inaspettata - la sfida tra FC Ruh Brest - FC Gorodeya trova d’accordo la maggior parte degli appassionati che con l’85% delle preferenze sogna una vittoria in trasferta del Gorodeya quotata 4.60.