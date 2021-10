La prima sconfitta dopo 37 partite costa all’Italia la finale della Nations League, che domenica 10 ottobre alle 20:45 vedrà protagoniste la Spagna e la Francia. Gli Azzurri cercheranno riscatto alle 15 nella finale per il terzo posto contro il Belgio, avversario superato dalla Nazionale di Mancini in occasione dell’Europeo vinto in estate. Due big match che, si legge in una nota, spiccano sulla lavagna scommesse e l’Italia potrebbe subito tornare a vincere. Gli Azzurri sono infatti favoriti a quota 2,18 contro i Diavoli Rossi, contro il pareggio a 3,50 e il segno «2» a 3,25. Con Bonucci squalificato e Chiellini in dubbio salta la coppia difensiva che ha concesso davvero poco a Lukaku in occasione dei quarti di Euro 2020 e il belga spicca sulla lavagna marcatori a quota 3,00. Kean, per l'Italia, si gioca invece a 3,50. Quote in grande equilibrio anche per quanto riguarda la finale Spagna-Francia. I transalpini guidati da Deschamps dopo la vittoria sofferta fino all'ultimo potrebbero spuntarla a quota 2,50, ma gli iberici hanno convinto molto contro l'Italia e potrebbero esultare ancora per un segno «1» a 2,95.