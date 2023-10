sui quali la Polizia sta effettuando accertamenti ormai da qualche settimana. L'inchiesta è nata per caso a Torino, dove si stava indagando su un gruppo criminale che aveva organizzato una piattaforma sommersa di scommesse, parallela a quella legale, per riciclare denaro sporco.- Sono già state individuate almeno tre piattaforme illegali, sulle quali gli investigatori sono convinti che i calciatori italiani scommettessero abitualmente: verranno chiesti i registri delle transazioni. Come si legge su La Repubblica in edicola oggi,E la lista è destinata ad allargarsi.Sono una decina: c'è un compagno della Juve di seconda fascia. E ci sono due ragazzi con cui ha condiviso la nazionale: Tonali e Zaniolo. Non c’è la prova che i due abbiano scommesso, ma i messaggi sembrano inequivocabili: Tonali avrebbe giocato su worldgame365.me e Zaniolo su Evoz9.fx-gaming.net, entrambe illegali.