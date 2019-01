Ildi questo gennaio 2019 potrebbe riservare delle sorprese importanti soprattutto per quanto riguarda gli attaccanti.Un anno fa sembrava scontata la cessione didalla Romaal Chelsea, ma alla fine il bosniaco decise di restare. Il tira e molla può ripetersi anche questa volta ma, stando ai quotisti di planetwin365 , le probabilità che l'attaccante lasci la Roma sono molto basse. Nell'opzione “Cambio Squadra” il “Sì” è bancato a 5,65, contro l'1,06 del “No”. Se partirà sarà comunque per l'estero, dove continua ad avere parecchi estimatori (specie in Premier League).Chi ha le valigie pronte è invece, desideroso di lasciare il Milan dopo 7 stagioni. Il suo trasferimento entro il 31 gennaio è proposto a 1,30, la sua permanenza in rossonero a 2,85. In bilico la situazione del suo compagno di squadra. Il Milan potrebbe esser costretto a fare cassa e il turco, che piace moltissimo al Lipsia, potrebbe essere sacrificato. Susi può giocare la sua cessione a 3,33, la sua conferma a 1,22. Destinato a lasciare il Bologna: l'attaccante non riesce a trovare spazio, la sua partenza è in lavagna a 1,36, la sua permanenza si trova a 2,60. Vuole cambiare squadra anche, che interessa a Spal, Parma e Bologna: la sua cessione vale 1,28 volte la posta giocata, la sua conferma 2,95., ma durante il calciomercato le sorprese sono sempre dietro l'angolo, considerando anche il rinnovato interesse del Milan: la sua cessione si può giocare a 4,93, mentre l'eventualità che continui a vestire il granata a 1,09.