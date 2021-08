Nessuna voglia di fermarsi. L’Italia di Mancini torna in campo dopo la festa per l’Europeo vinto a Wembley e, si legge in una nota, dopo una serie impressionante di risultati utili: considerando anche le amichevoli, gli Azzurri non perdono da 34 gare (27 successi e 7 pareggi). Nel mirino c’è l'Invincible Armada, quella Spagna che è rimasta imbattuta per 35 gare dal febbraio 2007 al giugno 2009. Un motivo in più per battere la Bulgaria, prossimo ostacolo in vista delle qualificazioni ai Mondiali. Finora gli Azzurri sono a punteggio pieno e sono stati anche molto democratici, visto che hanno vinto per 2-0 contro Irlanda del Nord, Lituania e Bulgaria (lo scorso marzo). A punteggio pieno - ma dopo 2 partite - c’è però anche la Svizzera, e l’Italia non può permettersi di adagiarsi sui successi passati. Contro la Bulgaria dobbiamo vincere e il segno «1» sulla lavagna scommesse di Betaland in vista della gara di giovedì 2 settembre vale quota 1,10. Si alza la posta se si analizzano le chance degli azzurri di vincere il Mondiale Qatar 2022. Dopo la vittoria dell’Europeo gli Azzurri sono nella lista delle favorite e il bis storico (peraltro dopo l’esclusione dal Mondiale precedente) è bancato a quota 13, la stessa proposta per l’argentina di Messi. In cima ai pronostici ci sono però il Brasile e la Francia: i verdeoro e i campioni d’Europa si giocano entrambi a 7,00. Seguono le altre squadre europee: Inghilterra a 8,00, Germania e Spagna a 10 e il Belgio a 12.