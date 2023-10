Sul caso scommesse la giustizia sportiva italiana accelera i tempi per patteggiare la pena di Sandro Tonali, che intanto domani scenderà regolarmente in campo col Newcastle contro il Crystal Palace nella Premier League inglese.



Lunedì i legali del calciatore incontreranno il procuratore federale Giuseppe Chinè per trovare un accordo prima della sfida di mercoledì sera in Champions League col Borussia Dortmund. Si ipotizzano almeno 12 mesi di stop, a cui si aggiungeranno un numero variabile di mesi di prescrizioni alternative, ovvero un percorso terapeutico e diversi incontri come testimonial nella lotta alla ludopatia.



Nel suo interrogatorio davanti a Chiné, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Tonali avrebbe anche chiarito a lungo la sua posizione rispetto alle dichiarazioni di Fagioli: "Fu lui a suggerirmi Icebet e nell'ambiente si vociferava che anche lui avesse ingenti debiti in giro". L'ex milanista ha sottolineato di essere solo uno scommettitore e di non aver mai voluto o dovuto coinvolgere compagni o amici. Del resto non sembra abbia fatto alcun nome.