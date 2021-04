Zlatan Ibrahimovic è indagato dalla Uefa per una possibile violazione del regolamento sulle scommesse. Lo ha confermato l'organo di governo del calcio europeo in una nota. Secondo quanto aveva riportato il quotidiano svedese Aftonbladet, la società dell'attaccante deterrebbe circa il 10% delle azioni di Gameday Group PLC, a sua volta unico azionista del marchio di scommesse Bethard.com, con sede a Malta. Fifa e Uefa proibiscono ai calciatori che giocano nelle loro competizioni di avere interessi economici nelle aziende di questo settore. «In conformità con l'Articolo 31 del Regolamento Disciplinare, un Ispettore Etico e Disciplinare è stato nominato oggi per condurre un'indagine su una potenziale violazione del Regolamento da parte di Zlatan Ibrahimovic per aver un presunto interesse finanziario in una società di scommesse. Ulteriori informazioni saranno rese note a tempo debito», precisa la nota della Uefa.