Nella giornata di oggi i dirigenti dell'Aston Villa convocheranno Nicolò Zaniolo per capire da lui a che punto sia il percorso della giustizia, sportiva e ordinaria, per quel che riguarda il caso scommesse. Fino ad ora l'Aston Villa ha creduto alle buona fede del ragazzo, ma oggi nel nuovo colloquio si chiederà ancora una volta il punto della situazione soprattutto dal punto di vista sportivo, per capire quale potrebbe essere la sanzione da aspettarsi da parte della società inglese. Zaniolo continua a ribadire la sua estraneità alle scommesse sul calcio.