Attraverso un comunicato, la Juventus ha ricordato l'ex giocatore bianconero Angelo Caroli, scomparso oggi all'età di 83 anni:Angelo è una delle persone che maggiormente in Italia ha saputo coniugare la pratica sportiva con la narrazione., di scrittore e di romanziere.Caroli arriva alla Juventus nel 1955, proveniente dall'Aquila. Fa il suo esordio in una gara a Bologna e riesce nell'impresa di siglare la rete che decide la partita.La sua esperienza in bianconero avviene in due riprese distinte. Nel primo biennio milita in una squadra piena di ragazzi lontana da ambizioni di vertice., per poi chiudere con ancora 3 apparizioni nel 1961-62.Dopo avere appeso le scarpette al chiodo, Caroli diventa un narratore dello sport (e non solo: la sua grande felicità di scrittura lo ha portato anche a una produzione di intriganti gialli). Lavora a Tuttosport e a Stampa Sera,. Indimenticabili ed estremamente raffinati i ritratti dei calciatori che ha pubblicato su Hurrà Juventus.La Juventus lo ricorda con grandissimo affetto e porge le più sentite condoglianze alla famiglia".