“L’Inghilterra giocava contro l’Iran, partita facile, ben condotta. Più difficile l’impegno dell’Olanda, il Senegal ha una struttura solida. Hanno vinto entrambe però l’Inghilterra, rispetto all’Olanda, mi sembra un passo avanti, ha giocatori di più qualità”.“E’ facile, sono sei. Quattro europee: Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, più due sudamericane: Brasile e Argentina. La mia sensazione è che il Mondiale stia tornando verso il Sudamerica. L'Argentina non vince da 36 anni, il Brasile da 20. Forse è arrivato il tempo che tornino a vincere”.“Il Portogallo. E’ una nazionale che è a suo agio nelle grandi competizioni, le ha pure vinte, mi riferisco all’Europeo del 2016. Ha un grande campione come Cristiano Ronaldo e un fuoriclasse come Leao: lo so, sembra sempre un po’ svagato, ma se trova l’equilibrio può decidere una partita”.“Valgono entrambe le cose. Cristiano è una persona che ha un’alta concezione di sé. E soprattutto non accetta che questa concezione sia messa in dubbio. Nella nota intervista di qualche giorno fa ha detto che non è più il giocatore di un tempo, ma resta comunque un fuoriclasse. E’ una novità, è la prima volta che fa un po’ di autocritica. Ma c’è anche una questione legata ai soldi. Non so se lui si accontenta di quello che ha, credo che abbia paura e che si senta misurato da soldi e quindi ha bisogno di affermarsi per poter continuare a guadagnare tantissimo”.“Credo che Mbappé abbia tutto per esserlo”.“Penso che conti un po’ il caso ma anche il fatto che si sia giocata una parte di stagione. E questo favorisce gli infortuni. Aver interrotto i campionati, forse può dare una mano agli inglesi. L'Inghilterra arrivava ai Mondiali sempre sfinita dopo un’intera stagione di Premier League, questa volta la stanchezza è la stessa degli altri e questo può essere un vantaggio”.“No, almeno ora no, poi vedremo. Nel calcio ci si affeziona di partita in partita”.“L’ho vista, sì, è stata una partita inutile, però c’è un altro discorso da fare: mi dà un po’ fastidio sentire - da parte di staff e giocatori azzurri - ogni volta lamenti sul Mondiale che guarderanno da casa, di quanto faccia male assistervi da esclusi e via dicendo. Insomma, la parte dei protagonisti mancati che soffrono va bene fino ad un certo punto, poi basta”.