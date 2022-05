«E grazie all’errore di Terracciano».«Una logica c’è certamente: sono veramente tanti gli errori dei portieri, che talvolta vengono anche coperti, perché non sempre si fa gol. Credo che la costruzione dal basso vada usata con giudizio. Non è l’unica soluzione di gioco, anche se sarebbe dannoso rinunciarvi».«E’ l’uomo in più del Milan. 10 gol cominciano a pesare. Ma il dato più significativo è un altro: ha sbloccato per sei volte lo 0-0. E comunque il suo gol alla Fiorentina non è come quello di Sansone all’Inter. Leao è partito da trenta metri, con potenza e classe».«Sbaglierebbe l’Inter a dare tutta la colpa a Radu. Sbaglierebbe a dimenticarsi che ha 10 punti in meno di un anno. La fotografia è quasi una sentenza: il Milan ha +5 rispetto all’anno scorso, l’Inter -10. La differenza è anche questa. Tra le prime c’è una sola squadra su sei, cioè il Milan, che ha fatto più punti delle altre: è il grande merito di Pioli».«E’ sicuramente Verona, dove però può anche permettersi di pareggiare. Perché se vince le altre due vince comunque lo scudetto».«Credo il Milan, penso anzi che l’Inter le vinca tutte e tre. Ma il Milan è due punti avanti e a tre giornate dal termine due punti sono tanti».«Guarda, sono rimasto molto colpito da Allegri per quella sostituzione di Vlahovic con Chiellini. La Juve stava 2-1. E Allegri aveva già tolto Morata sostituendolo con Kean. Ha scelto una difesa a oltranza. Mi è sembrato qualcosa di pessimo, per più motivi. Prima di tutto perché una grande squadra non difende così il risultato in casa contro l’ultima a dieci minuti dalla fine. La seconda cosa è che sostituisci il tuo uomo più importante, Vlahovic, esponendolo al giudizio del pubblico».«Allegri continua a dire a Vlahovic che deve stare calmo e che deve crescere, ma dovrebbe invece dirci perché sta giocando così male».«Allegri mi sembra troppo sicuro, troppo blindato dal suo contratto e da quella che considera la sua esperienza. Io credo ci voglia anche una leggerezza per gestire un momento così. Lui vorrebbe giocare meglio, ma non ci riesce per due motivi. Il primo: non ha una squadra. Perché è divisa in tre tronconi. La difesa funziona, l’attacco c’è. Ma il centrocampo non va. E non c’è brillantezza. La freddezza che mostra Allegri è anche una forma di difesa. Lui ha una Juve che arriverà quarta e non può essere un risultato per la Juve. E non c’è un giocatore che oggi valga di più. Persino Vlahovic. Non c’è un giocatore che gioca meglio dell’anno scorso».