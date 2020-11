"Siamo sinceri, io vedo una valanga di bugie in questo calcio. Non è normale. Siamo sommersi dal virus e dai debiti e dalle plusvalenza, qui si fanno debiti tutti i giorni.. Cioè: ogni giorno il calcio, quando alza la serranda, perde 500.000 euro. Ti rendi conto? Con una plusvalenza tu tappi il buco, ma poi sono soldi che devi restituire con soldi veri. Abbiamo 2-3 miliardi di debito che adesso vengono in pagamento, ma chi ha i soldi per pagare?"."Ma. E i cinesi, comunque, se ne guardano bene. Guarda: l’Inter lo scorso anno ha detto: prima vendiamo e poi compriamo. E la gente pensa: questo lo sappiamo fare anche noi. La verità è che non c’è stato mercato. Ti ricordo che Chiesa alla Juve è ancora in prestito, per esempio. Il mercato si è già ridimensionato da sé"."Puoi anche dire: chi non ha i soldi salta. E salterebbero 12-13 società, le meno ricche; credo che i top-club alla fine un modo lo trovano. Ma poi si tratterebbe di ricostruire un sistema su un Paese devastato. Nessuno ha capito una cosa: a gennaio la gente vuole il fuoriclasse, ma chi gli glielo spiega che non si può più?"."Direi che abbiamo, che è un grande portiere, anche se va visto e valutato in Europa. Con la Polonia mi è piaciuto molto Locatelli»."In realtà fa parte della nostra tradizione, abbiamo sempre avuti ottimi intermedi, di qualità e di corsa., anche se Belotti con la Polonia ha fatto una buona partita. Ma sul centravanti bisogna intendersi. Lewandowski - il più grande centravanti del mondo - contro di noi non ha toccato palla. Se non lo servi, il centravanti è inoffensivo. Tornando all’Italia:Con Caputo va meglio perché lui è un rapinatore, sta lì e aspetta. La verità - ti faccio un esempio - è che la nostra nazionale fa molta fatica a mettere un centravanti come Immobile in grado di essere incisivo come lo è con la Lazio"."Chiariamo una cosa. La nazionale italiana se gioca in Serie A non vince il campionato, arriva terza o quarta. Questo per dire che il livello in giro per l'Europa non è così alto, quindi anche: non ho visto nessuno sforzo da parte sua, mi è sempre sembrato subire tutto senza reazione".