«Se non dovesse andare al City, Messi resterà al Barcellona. Ma tra il City e Messi c’è già un impegno. La trattativa club-giocatore è chiusa e solo gli inglesi in questo momento possono permettersi Messi».«Messi è un giocatore internazionale, non avrà differenze di rendimento e - se dovesse chiudersi l'affare - Guardiola gli costruirà attorno una squadra che ne esalti le qualità. Insomma, non credo proprio avrà problemi».«Tonali al Milan gliel’ha fatto prendere l’Inter. Era una corsa, fino a poco tempo fa; ma l'Inter si è fermata e il Milan si è trovato davanti. Tutto è cambiato dopo la riunione post-finale di Europa League tra Conte e Zhang. Il mercato dell'Inter è cambiato radicalmente. Si va subito sui giocatore esperti, non c’è tempo per aspettare la crescita dei giovani. Tonali era una scelta di Marotta e Ausilio, Conte vuole Vidal, ha chiesto Kanté. E’ cambiata la strategia».«Io prenderei Milik. Ma se penso alla prospettiva della Juventus, l'attaccante che gioca meglio con Cristiano è senza dubbio Dzeko. Potrebbe esserlo Zapata, uno bravo a capire lo spazio che serve agli altri. Ma Dzeko è perfetto».«Zaniolo, certamente anche Castrovilli».«Sono grandi giocatori ma marginali, da numero individuale, hanno ancora bisogno della squadra».«Io credo che Giampaolo a Torino e Di Francesco a Cagliari possano fare bene, ma lo devono fare subito, non possono permettersi di perdere altro tempo. Non sono più ragazzi, a cinquant’anni devi avere continuità. Non dimentichiamo che venivano considerati maestri. Però devono dimostrarlo».«Può essere accettabile, di vero c’è che Rangnick sta lanciando molti messaggi alle squadre italiane, sta dicendo che moltiplica il valore dei giocatori, e questo è chiaramente un aspetto che interessa i presidenti. Certo, è totalizzante e un po’ scomodo, insomma, se arriva la squadra la vuole fare lui. Ma direi che a Roma è una soluzione credibile e realistica».«Dice così perché gli portano via i giocatori. In realtà sta venendo a mancare lo scopo delle nazionali: quando i prezzi erano abbordabili - in altri tempi - la nazionale valorizzava i giocatori. Oggi i giocatori in nazionale sono pochi, non li valorizzi nemmeno più. E’ il campionato che valorizza e la nazionale che li usa. Ma la gente ama la nazionale, questo è un fatto. Basta guardare i dati d’ascolti della Rai, che vedono ai primissimi posti sempre le partite dell’Italia».