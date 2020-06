«Mi ha fatto impressione l'Inter, sì, e non è la prima volta, anche in Coppa Italia aveva giocato bene. Ha giocato contro un avversario facile, la Sampdoria, ma Eriksen con questi avversari fa la differenza. Sa dribblare, tira tanto, gioca di prima. Contro avversari difficili può essere più complicato. Eriksen è un uomo che sta cambiando l’Inter».«Certo, credo che - pur considerandolo un grande giocatore - senza Brozovic ha dato più velocità e leggerezza al gioco dell’Inter. Parliamo di una buona squadra, non straordinaria. Ma sicuramente già completa, difficile da migliorare. Non è facile metterci altri giocatori. Stanno tutti facendo bene, da Lukaku a Candreva, che sembra rinato».«Fa fatica a chiudere le partite, deve insistere di più».«C’è da dire una cosa diversa, però. Sembra quasi che l’Atalanta sia scappata di mano a Gasperini. Mi spiego: questa è una squadra che non risponde esattamente al modo di giocare di Gasperini, un allenatore che tiene molto alla fase difensiva: lui gioca a tre, fa giocare a uomo, non gli va di prendere gol. Mentre questa è una squadra che rischia molto, concede molto agli avversari, segna tanto».«Può fare molto, non deve più pagare dazio. In Champions viene da quattro vittorie consecutive. Questa formula li avvantaggia. E’ puro calcio, senza pubblico, gara secca. In pratica ha tre partite: il quarto, la semifinale e la finale. Se la può giocare con tutti, senza paura».«Stiamo prendendo coscienza evidente di qualcosa che c'è stato per tutto l'anno. La Juve non è mai stata squadra, in campo c’è andata sempre una teoria di squadra. Aver perso la Coppa Italia ti ha fatto ricordare che la Lazio è a un punto e che l’Inter gioca meglio di te. Calcola anche che non hanno più riserve, mentre abbiamo sempre detto l’opposto. E poi ci sono troppi giocatori che si sono involuti. Bernardeschi, Rabiot, Ramsey, De Sciglio, Rugani. E tutti insieme. Se tutti - e tutti insieme nello stesso momento - perdono il 20% delle loro prestazioni, il problema forse è nel manico: c’è una domanda da farsi su Sarri».«Se faccio un confronto con la Bundesliga, dico che siamo più lenti dei tedeschi, quindi mascheriamo meglio. Penso che l’andare del tempo non migliorerà la condizione. Arriverà prima la stanchezza, questa è una corsa con la stanchezza a fianco».«La Lazio è decisamente la squadra migliore, in un campionato imperfetto. Mi sembra che tutto inclini a suo favore. Inzaghi sono tre anni che non pensa alla formazione, per lui questo non è mai stato un problema: ed è un bel vantaggio».«Sì, mi aspetto sorprese ovunque, dallo scudetto alla retrocessione. Per esempio che la Spal si salvi, che il Bologna vada in Uefa, insomma, qualcosa che prima era difficile prevedere».