"Sì, siamo molto lontani e ti devo dire che nonostante in questo momento l'Inter sia migliore dalla Juventus, l'Europa League non si avvicina nemmeno lontanamente alla Champions, è un'altra cosa, siamo su un livello molto più basso. Pensa che l'uomo decisivo della finale è stato De Jong con la sua doppietta: ebbene, non credo che De Jong giocherebbe titolare nei top-club di Champions""Non ho idea, sul serio, faccio fatica a capire""Evidentemente la società non lo vuole esonerare, ma se Conte vuole andare via è un suo diritto, questo mi pare chiaro. Non le capisco queste cose, non conosco bene questo tipo di linguaggio, mi sembra un linguaggio fasullo, che si usa quando si vuole ottenere qualcosa in più. Mi piacerebbe che anche la gente lo capisse. Lo trovo poco dignitoso. Te ne vuoi andare? Te ne vai. Si danno le dimissioni e finisce là. E quando finisce offri champagne per tutti"."Non credo che sia già fatta con l'Inter. La vera sorpresa è che lui a fine agosto sia libero. Noi abbiamo sempre pensato che abbia un accordo con una squadra, ma evidentemente non è così. La vera notizia è che sia libero, che non si sia ancora accasato"."I migliori sono fuori, questa è la verità. Il nostro vero problema è la poca esperienza. Non abbiamo più maestri, gente da cui imparare. E’ in crisi tutto un movimento"."In questo agosto di ritorni dalle vacanze, i contagi sono aumentati. Prima ai giocatori si facevano tamponi ogni tre giorni, e di fatto in Champions League e in Europa League ha funzionato. Ma che ci sarà un campionato completamente stravolto, questo è sicuro. Aspettiamoci i gironi e poi i play off, temo che ci sarà l’urgenza di stringere la stagione""Girano pochi soldi, non c’è più un mercato, ce ne sono tre-quattro di mercati durante l’anno. Gli scambi veri - quelli importanti - puoi farli tra dieci società in Europa, intendo scambi con giocatori di pari livello. Per il resto tutte le altre società di A si scambieranno giocatori di basso livello, gente che costa poco e ha un livello qualitativo medio-basso. Ma sul mercato lasciami aggiungere una cosa"."Il grande mistero del mercato è la Juventus. Il caso Conte sta coprendo i problemi della Juventus. La domanda è: la Juventus lascia o raddoppia? E’ un'incognita, dopo tanti anni di certezze, siamo di fronte a una possibile momento di svolta"."A Lewandowski. E’ stato un grande giocatore nella squadra migliore, ha vinto il titolo di capocannoniere in Champions, Bundesliga e coppa di Germania. Non è un giocatore inventato adesso. E’ decisivo, è un campione".