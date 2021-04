«E’ una possibilità, può succedere»«Nel caso dovesse succedere credo sceglieranno la soluzione interna con Tudor, che come ricorderai fu messo lì dagli Agnelli».«Credo sia in grado di raggiungere l'obiettivo, ma non è una cosa così sicura».«Senza capo né coda all’inizio, poi ha reagito bene. Cristiano Ronaldo una spanna sopra tutti. Ma la sensazione è quella di una squadra disarticolata».«E’ vero, oggi Kulusevski è un giocatore triste. Deve avere spazio davanti, invece è un po’ soffocato. Ma credo finirà per diventare una grande mezzala, ne ha le doti».«Ci sono stati tanti errori, ma qualcosa di buono si è visto. Per esempio ha la difesa meno battuta del campionato. E tutto sommato ha perso solo 4 partite. Sarri l’anno scorso alla fine ne aveva perse 7. Il grande problema della Juve comunque è il centrocampo. E contro le grandi ha fatto 4 punti sui 12 disponibili. L'unica vera vittoria è stata a San Siro contro il Milan. Poi ha perso con Inter e Napoli».«Guarda che è la fotografia del ridimensionamento del calcio italiano. Non è un caso che la squadra che ha vinto lo scudetto l'anno scorso - la Juve - uscì ai quarti di Champions, così come è successo quest'anno all'Inter, che ormai ha lo scudetto in tasca. Se allarghi il discorso e guardi la Nazionale allora vedi che negli ultimi tre Mondiali è uscita due volte al primo turno - 2010 e 2014 - e al terzo - 2018 - non si è nemmeno qualificata».«Buono, ma non straordinario. Se vince col Sassuolo va a 71 punti, cioè il punteggio più basso della capolista negli ultimi 5 anni. L'Inter non sta facendo nulla di eccezionale. Il problema è che - ad eccezione dell’Inter - ci sono solo squadre da quarto posto».«La Roma non è più la Roma. Fonseca l’ha costruita bene, ma il limite è quello di poter contare su 12-13 giocatori, non di più. Se davanti giochi con Carles Pérez Mayoral e El Shaarawy, non puoi avere lo stesso impatto che hai con Pedro, Dzeko e Mkhitaryan. E poi: Diawara non è Veretout. I problemi sono emersi quando Dzeko ha avuto problemi. Lì è sparita la Roma».«Il Milan, come la Juventus, ha cominciato a perdere punti quando le altre squadre, quelle di fascia medio-piccola, si sono assestate. Il Milan non ha più la velocità di gioco che aveva fino a qualche mese fa, e dire che è l'unica squadra che a gennaio si è davvero rinforzata, con Tomori, giocatore davvero importante, Meité e Mandzukic, che purtroppo non ha quasi mai avuto».