"Prima però facciamo una premessa""Voglio precisare alcune cose. La prima: mancano ancora due settimane alla fine del mercato, quindi tante cose possono cambiare, equilibri e gerarchie. La seconda: si può cambiare idea, cioè, le cose mutano in continuazione, una stessa partita cambia quattro-cinque volte, quindi si può anche cambiare idea e valutazione"."Sì, questo è un punto di partenza e un fattore che accomuna quasi tutte le squadre"."La mia griglia alla fine è questa. In prima fila Juventus, Inter e Milan. In seconda Atalanta e Napoli, in terza Roma e Lazio"."Sì, per ora è la mia favorita al titolo anche se sembra paradossale, visto che parliamo di una squadra che l'anno scorso è arrivata quarta e non ha finora comprato nessun big"."L’ultimo, per esempio, è un buon colpo. Parlo di Abraham alla Roma. Intanto perché l’hai preso ad un club inglese, e poi perché è un buon giocatore. E hai speso 80 milioni in 5 anni, un grande investimento insomma"."Se Abraham è un acquisto bello, pensato per il futuro; Dzeko è un acquisto importante, ma pensato solo per il presente. E considero Dzeko un grande giocatore"."Altro ottimo acquisto, con lui e Ibra, due attaccanti avanti con gli anni, il Milan ha due buone soluzioni lì davanti"."Io credo farebbe bene a rimanere, ma De Laurentiis forse ha fatto due conti e ha capito che gli conviene cederlo: è una storia aperta. Lasciamo dire una cosa su De Laurentiis e Lotito: sono gli unici due presidenti che vanno avanti a forza di idee, loro le hanno"."Indubbiamente Mourinho. La Roma ha chiuso a 35 punti dall'Inter, credo con con Mourinho e Zaniolo parte di quella distanza si possa colmare".