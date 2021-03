"Direi proprio di sì, perché il Milan sta perdendo troppo terreno. Ha già perso 5 volte nel 2021, e quattro di queste sconfitte sono arrivate a San Siro. La Juve è una squadra in crescita, certo, è una crescita confusa e disordinata, con dei limiti chiari. E’ una squadra con grande qualità, ma sembrano giocare tutti da soli, manca l’amalgama"."Guarda, ha le sue responsabilità, ma mi sembra troppo facile dare la colpa di tutto a Pirlo. Gli è stata data la Juve più sconclusionata degli ultimi vent’anni. Una Juve che ha fatto debuttare quattro ragazzi, una Juve a cui manca una vera alternativa nel ruolo di centravanti, una Juve che si è inventata Danilo regista. A me piacciono le idee di calcio di Pirlo, ma credo non sia capace di stimare gli altri"."Spesso i campioni che sono stati i numeri uno per tanto tempo non riescono a vedere i bravi giocatori in giro. Non credo che Pirlo stimi i suoi giocatori. Quando parla dopo le sconfitte, quando dice che sbagliano i particolari o che sono troppo giovani, e non è vero, li considera sempre dei ragazzi. Come si fa a dire di uno come Chiesa che è giovane? Questo è il suo quinto campionato di Serie A. Pirlo in fondo è come Ronaldo, non ha stima dei suoi giocatori"."Dipende da molte cose. Io credo che però quando si dà via uno che come Ronaldo ti fa un gol a partita fisso, allora devi trovare un sostituto. Non è certamente Morata, che qualche gol - con Cristiano a fianco - lo segna, ma viene da quattro anni in cui ha fatto la riserva. Comunque alla Juve per fare una plusvalenza con Ronaldo bastano anche 35-40 milioni"."Quella col Torino mi è sembrata una partita senza storia. L'Inter ha tenuto 70 minuti su 100 il pallone, questo vuol dire che non gli interessa indirizzare la partita, ma lascia che sia la differenza naturale delle cose a farlo. Non è mai brillante, l'Inter, gestisce le partite e si affida ai colpi dei suoi cannonieri. Ogni gol di Lautaro è un raggio di luce"."E’ vero, anche se Crespo era più un 9 e mezzo, per dirla alla Platini. Però quello era il suo movimento in area di rigore"."I meriti certamente li ha. Gattuso sta cominciando a vincere gli scontri diretti. Ha battuto Juventus e Milan. Ha tenuto la squadra e la sta facendo giocare senza un centravanti. Osimhen ha spunti fisici eccezionali, ma temo non conosca i movimenti del calcio, va sempre un po’ per conto suo".