“Sì, ho visto una Juve senz’anima, senza idee, senza gioco”.“Ma io sono d’accordo con Arrivabene: non avrebbe senso esonerare adesso Allegri. Se c’è un progetto, c’è con lui”.“Manca metà squadra. Per curiosità sono andato a rileggermi la formazione, una a caso, dell’ultima Juve che ha vinto lo scudetto, quella di Sarri”.“Bonucci e Chiellini più giovani, Pjanic, Matuidi e Khedira a centrocampo. In panchina Dybala, Mandzukic, Rabiot. Beh, la Juve a Monza ha giocato con un centrocampo composto da Miretti, McKennie e Paredes. In panchina c’erano Barrenchea, Barbieri, Soluè, Fagioli. Già questo ti dà la fotografia di quello che è la Juve oggi”.“E Allegri dice che questa è virtuale, siamo sempre lì”.“La differenza con la Juve è che l’Inter ha perso con la squadra al completo”.“Stremata”.“A centrocampo. Brozovic è l’ombra di se stesso, Calhanoglu è assente, Barella per giocare bene ha bisogno degli altri. E’ un giocatore in chiaroscuro. O fa cose bellissime o sparisce”.“Gran bella squadra, ha fisicità e qualità. E ha segnato 9 gol con i centrocampisti, l’Inter solo, la Juve è ancora a zero”.“Il Milan ha creato tante palle gol, ma non le ha sfruttate. Cosa che invece ha fatto benissimo il Napoli. Il problema del Milan oggi è che paga pedaggio all’inserimento lento di De Kateleare. E’ un prezzo da pagare”.“A Roma ha giocato male, ha fatto catenaccio a centrocampo, e si è fatta pure sorprendere spesso dalla Roma. Gasperini ha stravolto il suo modo di giocare, ed è sorprendente, perché parliamo di un allenatore che studia e che si aggiorna. La verità è che oggi a Gasperini manca un attaccante di valore, non so che tempi di recupero abbia Zapata, ma è lui che può aggiungere valore”.“De Zerbi era la prima scelta per i cambi dei grandi club, ma ora le squadre le sceglie lui. E’ bravo, in Inghilterra farà bene”.