"Allora: senza Saelemaekers il Milan ha pareggiato due volte. Col Parma il belga non c'era e col Genoa è entrato nel finale. Col Sassuolo è tornato titolare e il Milan ha vinto. Ci sono giocatori determinanti per gli equilibri, lui lo è. Saelemaekers e Calabria sono fondamentali nel gioco di Pioli: stringono il campo, e questo è determinante anche per uno come Bennacer, che così può dedicarsi alla qualità. E il Milan di Pioli funziona"."E’ vero, ma viviamo tutti di slogan. Ti faccio un esempio: ognuno di noi sarà un buon giornalista quando riesce a trovare un’alternativa alla parola 'grande'. Nel calcio di oggi sembra tutto grande, tutto straordinario; anche uno schema passa per qualcosa di incredibile"."Certamente, perché ha quattro-cinque giocatori di spessore che cambiano da soli le partite. L'Inter non ha un gioco. E’ molto squadra, con Conte ha perso 5 partite su 51 ed è un dato assai significativo. Non può giocare bene perché non interessa e non è nella sua natura. Conte ha riempito la squadra di giocatori utili alla sua idea. Hakimi da una parte e Young dall'altra, e l'Inter va"."Credo che Cristiano riconosca Pirlo come un grande giocatore, mentre Sarri doveva apparirgli come un vecchio signore di campagna. Senza Chiesa, Cristiano fa i suoi gol. Ma si adatta, accetta la nuova soluzione, ed è un bene per la Juve"."Credo siano dichiarazioni politiche, non scherziamo, Benzema è un campione ed è stato la migliore spalla di Cristiano, ma quando segna 750 gol in carriera cosa vuoi dirgli?"."La crescita di Gattuso si è fermata. Il Napoli non ha giocato né la partita con l'Inter e nemmeno quella dalla Lazio, ha cominciato aspettando e cercando una costruzione dal basso. E’ stato il vero limite di questa squadra. Il Napoli non ha difensori che sappiano costruire: Manolas no, Koulibaly così così. E poi hai Bakayoko, che è uno stopper a centrocampo. E Fabian Ruiz che è lento. Tra i trenta e i sessanta metri il Napoli fa fatica, deve consegnare la palla a Zielinski o Insigne o Lozano, solo così può ovviare a questi limiti. E poi non va dimenticato che a Gattuso manca Osimhen ormai da tanto tempo: è un'assenza pesante, che lo priva di tante soluzioni di gioco".