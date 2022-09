«Tu parli di Maignan suppongo».«Certo. lo è. Ma nel derby è stato decisivo Maignan. Comunque Leao è un fuoriclasse assoluto. E lo può diventare in qualsiasi Paese e in qualsiasi campionato, quando è dentro se stesso ha qualcosa che nessuno ha in Serie A. La sua efficacia nel dribbling non ha pari, è simile a quella di Mbappé, anche se Mbappé è un raggio laser».«L’Inter sta pagando la forte discontinuità dei centrocampisti. Se guardi il rendimento di Barella e Calhanoglu sono stati sufficienti una sola volta, Brozovic è ancora lontano dal rendimento dell’anno scorso. E dire che il Milan aveva De Ketelaere che non sapeva marcare Brozovic».«Prima delle magie di Leao, il derby l’hanno vinto Tonali e Bennacer».«Barella è stato molto discontinuo, Dumfries non ha capito la partita e Leao ha avuto campo libero. A me sembra che l’Inter sia mancata sul piano individuale. Penso a Skriniar, che resta uno dei migliori difensori d’Europa. Ma Leao l’ha saltato sempre. Come all'Olimpico contro la Lazio è mancata la base della squadra».«La Roma patisce la mancanza di leadership, cattiveria, è una squadra che si intimidisce. Non ha reagito alla corsa dell’Udinese. Questa è mancanza di personalità nelle gare importanti. Ma è una vecchia storia. La gente romanista rimpiange Wijnaldum, si sa che gli assenti sono i migliori. Ma se gioca Wijnaldum non gioca Matic. E di Cristante Mourinho non fa mai a meno, è la sua voce in campo».«La Juve ha giocato molto male a Firenze, ma al di là di questo io credo che la Juve vincerà il campionato».«Sì, perché dopo aver dato il peggio di sé, dopo aver fatto le peggiori cinque partite iniziali degli ultimi anni è comunque a 2 punti dal miglior Milan. Col tempo la Juve non troverà il gioco, ma troverà regolarità di risultati e inevitabilmente crescerà anche quando avrà a disposizione Di Maria, Pogba e Chiesa».«Allegri le squadre le trova anche quando giocano male».«Sì, certi paesi crescono, noi ci stiamo ritirando nel nostro guscio. Il calcio inglese è un’altra cosa. E lasciamo dire che questo Haaland è impressionante. Ha controllo e tiro di Messi. Mentre Cristiano Ronaldo i gol se li costruisce, Haaland ha il movimento del grande centravanti. Guardiola è stato bravissimo perché il gioco del City manda Haaland in porta cn una serie di passaggi di prima. E qui in Italia invece si gioca ancora in orizzontale, si appoggia per il cross dalla trequarti».