«Vero, ma fino a un certo punto. Il declino di Milano è cominciato con la fine dei mecenati, Moratti e Berlusconi. La grande capitale industriale del Paese non sapeva più alimentare le sue grandi squadre. E’ una realtà e continua ad esserlo. Aspettiamo per le sentenze».«Guarda che in questo momento il padrone c’è. E’ il Milan. Se ci fosse la Juve a +5 diremmo che il campionato è chiuso. Ma in questo periodo il Milan è migliore degli altri. Questo perché in un campionato estremamente diverso, il Milan ha cominciato prima il suo percorso di crescita. E’ successo a gennaio, è proseguito dopo il lockdown ed è arrivato al via di questo campionato con con una squadra fatta».«Sì, anche se credo sia corretto essere dipendenti da un grande giocatore, come succede alla Juve con Ronaldo o all’Inter con Lukaku; ma il Milan c’è anche oltre Ibrahimovic».«La forza del Milan è nella sua chiarezza. Il Milan ha giocato praticamente con gli stessi 13-14 giocatori, come succedeva un tempo. La Juve a centrocampo li fa ruotare tutti e quattro, l’Inter ne ha ancora di più, conta fino a sei centrocampisti. Il Milan può permettersi di giocare con due mediani - Kessie e Bennacer - perché la fascia destra con Saelemaekers e Calabria è perfetta. E’ questa la certezza del Milan. Sulla sinistra, con Hernandez e Rebic, ha corsa e qualità; ma di là può succedere qualsiasi cosa, mentre a destra non passa nessuno. E’ questa la diversità del Milan, una diversità sottovalutata perché parliamo tutti dell’evidenza».«L’Inter vista col Sassuolo ha cambiato mollo. Dall’essere una squadra cui mancavano solo dei dettagli, è diventata una squadra rovesciata da Conte. Ha messo Barella davanti alla difesa, con Vidal spostato in avanti; ha tolto Hakimi e piazzato al suo posto Darmian. Ma non bisogna dimenticare che i primi due gol sono stati particolari. La verità è che l’Inter può tentare tante soluzioni, questa è il suo valore in più».«I giocatori di qualità fanno fatica con Conte, che li riempie di regole. In questo senso Conte è l’opposto di Pirlo».«Pirlo, essendo stato un campione, non ha voglia di mescolarsi con i giocatori, delegando la comunicazione a Baronio e Tudor, i suoi vice. Ma ora succede che loro non capiscono cosa vuole Pirlo. A Kulusevski e Arthur, per esempio, non è chiaro cosa fare per soddisfare l’allenatore. E i risultati li vedi, sono sbagliate le distanze. Arthur gioca in area sua come giocherebbe sulla trequarti»«No, assolutamente no, ci sarà qualcuno che vince tre partite di fila e si affaccia nelle zone alte, ma ormai le squadre di vertice sono quelle».