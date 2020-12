"C’è una squadra che vince continuamente ed è giusto prenderne nota. Ma se guardiamo la partita il Milan ha fatto due gol con un solo tiro in porta, quindi sì, qualche fatica c’è stata. Per questo dico che deve tornare presto Ibrahimovic, ma bisogna dimenticarsi i titoli troppo facili e guardare la sostanza. Non è stata certamente una partita brillante, non ho visto un Milan dominante, che invece altre volte ho visto"."L’Inter sta crescendo, lo si vede nell'autostima e nella maggiore facilità con cui arriva in porta. Segna tanto, segna quasi a comando, questa è la grande forza dell'Inter"."Guarda, se un poco conosco Conte, non gliene può fregare di meno. L'ha già scaricato, non è più un problema. Eriksen ha dimostrato tutto già da solo, cioè poco. Nessuno si sogna di dare un giudizio definitivo. Ognuno di noi è la storia che porta con sè. E Eriksen ha una grande storia, ma qui non l'ha mai sviluppata"."La possibilità c’è, ed è concreta. Ma all'andata con lo Shakhtar ha fatto 0-0. Deve essere più forte dello Shakhtar, e non è così automatico. Comunque, se dovesse uscire, l'Inter non avrebbe perso gli ottavi all'ultima partita, ma prima, con i 2 punti raccolti nelle prime quattro gare del girone"."Sono d'accordo, un Kulusevski così è un problema per la Juve. Kulusevski deve pesare di più in questa squadra. Nel Parma giocava in modo opposto, aveva sessanta metri di campo davanti, qua invece va a sbattere contro i compagni, è soffocato. Anche Chiesa è frenato, ma Kulusevski si nota di più. E’ probabilmente questo modulo con le due ali a ridosso dei due attaccanti che è un po’ soffocante per tutta la Juventus"."Sì, senz'altro può arrivare in fondo. Il Napoli vince di default con tutte le altre. E se rigiocasse oggi col Sassuolo non perderebbe. il Sassuolo oggi è una squadra involuta, contro la Roma non ha mai tirato in porta. Comunque qualche problema il Napoli ce l'ha: è una squadra che parte bassa, ma non ha né difensori e né centrocampisti che portano avanti il pallone. A uscire dai trenta metri intermedi fanno fatica, almeno fino a quando il pallone non arriva a Lozano o Zielinski, e ovviamente a Insigne"."Penso beato il Monza, beati Galliani e Berlusconi che si possono permettere questi colpi di genio. Non credo ci sia mai stato, nella storia della Serie B, un giocatore con un ingaggio così alto. Ma per me oggi Balotelli è come Eriksen. Mi spiego: non è un giocatore finito, è finito l'argomento Balotelli. Buona fortuna, ora tocca a lui".