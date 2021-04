«La stima non si nega a nessuno. Ma 6 di stima non è un voto. Guarda, Pirlo è un ottimo tecnico, tanto che io lo porterei volentieri a Firenze, se non fosse un sacrilegio. Ma con la Juventus non c'entra nulla. I risultati devono avere un valore, giusto? Allora Pirlo ha fatto -13 punti rispetto all'anno scorso. E quindi basta, non può esserci futuro per lui alla Juve. Per prendere l’insufficienza cosa doveva fare, dar fuoco allo spogliatoio? Ripeto: io sono convinto che abbia certamente buone qualità ma deve andare a fare esperienza altrove».«E’ un gran brutto gesto lanciare la maglia. La maglia è la bandiera, non si butta per terra. Ma partiamo dall'inizio: Ronaldo è un giocatore eccezionale, non ho mai visto una prima punta così forte. Maradona, Pelé, Cruyff erano giocatori universali, sono di un'altra categoria, io sto parlando di prime punte. E uno con la sua facilità di gol non l’ho mai vista. Però ho una piccola impressione…».«Sono figlio di un procuratore di pugilato. Quando vedevo pugili che cominciavano ad avere 32-33 anni, chiedevo al mio babbo come facevano ad accorgersi del tempo che passava. E lui mi rispondeva: vedi il colpo partire con mezzo secondo di ritardo e lo prendi in faccia. Ecco, oggi Ronaldo è così. Significa poco, per carità, continuerà a segnare, ma arriverà un momento che un piccolo fenomeno del genere inciderà e lui capirà. Anzi, secondo me qualcosa ha già capito e la reazione che ha avuto - con la maglia gettata a terra - è un segnale«Sì, il Milan è la squadra che gioca meglio al calcio in Italia, tranne l’Atalanta, ovvio, che è qualcosa di straordinario. Al Milan basta giocare a calcio, poi il gol arriva per conseguenza. Giocare bene a calcio in Serie A non è facile, perché è un campionato di quarte squadre. Ma il Milan sa farlo».«Gattuso è davvero molto bravo perché è riuscito ad abbinare la sua qualità di giocatore al nuovo ruolo di allenatore. Si è ripulito, ha guardato sempre il calcio di chi giocava meglio di lui. Ha carattere, è onesto, non credo diventerà un fuoriclasse, la tempra è quella di chi va in battaglia, ma sa fare egregiamente il suo lavoro, come sta dimostrando a Napoli».«Credo una tra Cagliari e Fiorentina».«Certo, la Fiorentina è nettamente peggiore, ma ha 8 punti in più e questo la aiuterà».«Lo segue, certo. Ma a questo proposito vorrei dire a Sacchi che può certamente dare lezioni di calcio europeo, perché di coppe ne ha vinte, ma in Italia Conte sta vincendo il suo quarto scudetto in serie A e uno ne ha vinto anche in Premier, mentre Sacchi ne ha vinto uno solo in Italia».«In questo momento ti dico di sì, perché in campo internazionale ha fatto poco, e anche il tipo di gioco è un gioco che non fa gola a nessuno. Insomma, non credo ci sia la fila per Conte. La vera domanda è perché Allegri da due anni è ancora libero? Così come Sarri? magari avranno offerte, ma non del tipo che vogliono loro, di primissima fascia e con libertà di spendere. Il problema - credo - è che i nostri allenatori sono rimasti indietro rispetto all’Europa».