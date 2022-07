"Mi sembra che siano caduti nella bolla di povertà del mercato. Devono capire che hanno guadagnato molto e che adesso il calcio deve darsi delle regole. Ma credo che se accettano una riduzione dell’ingaggio non faranno fatica a trovare squadra all’altezza delle loro ambizioni"."C’è una sindrome Dybala anche all’Inter. Non c’è dubbio che Sanchez debba andarsene o ridursi lo stipendio. Magari l'Inter accelera e lo prende, ma io credo che Dybala alla fine possa andare in squadre che hanno più bisogno di lui, come Napoli e Roma"."La Roma ha bisogno di gol. Ha perso Mkhitaryan e perderà Zaniolo, quindi ha bisogno di qualità. A Napoli farebbe una grande coppia con Osimhen, questo è indubbio. E' un giocatore che a Spalletti manca"."E’ ancora un giocatore da scoprire. Ma il Bayern non l’ha cercato e nemmeno il Liverpool. Questo significa che non lo ritengono ancora pronto. Credo che il mercato di Osimhen possa essere il prossimo"."Non lo so, sinceramente. Non è mai diventato il grande giocatore che si pensava. Al Manchester è rimasto molte volte fuori. Ma ha già 29 anni, e mi sembra che le sue indeterminatezze siano dei limiti. Detto questo, è comunque un grande giocatore. Lui in Premier ha giocato una partita sì e una no"."E’ stato fra i primi tre marcatori fino ai 23 anni in Serie A. Il suo problema non è mai stato tecnico, è stato forse il calciatore più vicino a Baggio negli ultimi anni, anche se Roby è un giocatore a tutta trequarti, più universale, mentre Cassano alla fine si è ritagliato quel ruolo un po' più defilato. Cassano un rimpianto? No, è andata così come doveva andare. E’ stato fortemente amato, perché tutti amano il talento nel calcio. Ma il talento non basta".