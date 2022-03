"Ma guarda che Mancini non è il problema, non lo è mai stato. Se noi pensiamo al problema del CT non abbiamo capito in che crisi siamo scivolati. La nostra è una crisi di sistema, siamo al quarto Mondiale clamorosamente fallito. Sarebbe troppo facile sostituire il CT e pensare di aver risolto il problema""Non credo tocchi a un giornalista trovarne. Se vogliono smetto di fare il giornalista e mi dedico a questo. Comunque, provo a risponderti, la prima cosa da fare è togliere il “Decreto crescita”, perché quello sta uccidendo i vivai, ormai pieni solo di stranieri, costa la metà e i club vanno in quell’unica direzione. E poi c’è un’altra questione da affrontare".«Bisogna rispondere alla domanda: perché non nasce più un campione? Ma siccome nel paese sento che il problema è quello del CT; ancora una volta sbagliamo prospettiva. Proviamo a ragionare sui campioni che non nascono più, invece. E’ una questione non solo sportiva, ma sociale».«Non può indirizzare il campionato della Juve, questo mi pare chiaro, anche perché vincendo la squadra di Allegri sarebbe comunque distante, ma per l’Inter sì. Se l’Inter perde a Torino è fuori dalla corsa. Perché poi sarebbe difficile recuperare. L’Inter domenica ha un solo risultato a disposizione»«Credo che il Napoli vinca a Bergamo, perché gioca meglio e perché le ha vinte tutte queste partite. Appena può giocare a calcio gioca meglio. Il Milan è atteso da una partita scivolosa. Non so proprio dire che tipo di reazione avranno i giocatori del Bologna dopo l’annuncio di Mihajlovic e la sua conseguente assenza, sarà un fattore da considerare anche quello».«A questo punto del campionato niente può essere un problema per Pioli. Se vuole tenere fuori Ibra, lo tiene fuori, non è un problema. Ormai qualunque giocatore è sacrificabile. Io penso che Ibra sia un valore, ma so anche che se Pioli ritiene che debba giocare Giroud allora gioca Giroud. Il Milan con i tre centrocampisti, Bennacer, Kessie e Tonali, è la squadra più completa. Segna pochissimo, ma vince. I gol in più me li aspetto da Leao: è lui che può fare la differenza in questo momento».