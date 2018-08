Il giornalista Mario Sconcerti ha spiegato la sua posizione a Napoli Magazine: “Il Napoli ha un brutto girone così come l’Inter, che però partiva dalla quarta fascia. C’è da dire che la strada per gli ottavi passa per l’eliminazione di una tra PSG e Liverpool, non sarà facile ma si può fare. Il Napoli ha una buona rosa e credo sia un buon momento per le italiane per partire all’attacco dell’Europa, perché nessuna delle squadre, anche quelle più importanti, mi sembra imbattibile. Per adesso ho visto la mano di Ancelotti soprattutto nel carattere. Nonostante due partite non facili, contro due squadre tra le prime sei dello scorso campionato, ho visto un Napoli capace di cambiare passo e con un grande carattere.

Diciamo che per ora c’è ancora un 50% di Sarri, mentre l’altro 50 è di Ancelotti. Come ho scritto sul Corriere della Sera, non so ancora dare una dimensione a questo Napoli, anche se dopo le prime due di campionato non ho difficoltà a metterla addirittura alla pari della Juventus. Mi sembra che le differenze dello scorso anno tra Juventus e Napoli e le altre concorrenti stiano venendo di nuovo fuori. Ma attenzione, siamo solo ad inizio stagione. Mandare in campo Ospina contro il Milan, è stato un po’ un azzardo, essendo arrivato da poco. Il colombiano deve essere bravo a mettersi subito al passo con gli altri. Continuo a non capire qual è stato il vantaggio di cedere Reina. Meret è un ottimo portiere e, nonostante la giovanissima età, avrà anche un grande rendimento. La partita con la Sampdoria non è facile ma è una di quelle partite da vincere ad ogni costo se vuoi lottare fino alla fine per vincere lo scudetto”.