Intervenuto su RMC Sport, il noto editorialista, Mario Sconcerti, ha detto la sua in vista del derby su Milan e Inter: "Credo che il Milan abbia momenti di calcio superiori all'Inter. Non so come andrà ma per me queste due squadre saranno la terza e la quinta forza del campionato, anche se non so in quale ordine. Forse il Milan può crescere più dell'Inter. Higuain mi piace più di Icardi perché è un centravanti più completo capace di segnare gol in tanti modi. Però Higuain ha più bisogno della squadra rispetto a Icardi".