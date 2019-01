Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport commentando la sconfitta della Juve in Coppa Italia: "Crisi colpa della preparazione troppo pesante? Se ci sono stati dei carichi di lavoro forti e pesanti può essere, ma il tempo sta passando, sono trascorse quasi 3 settimane dalla preparazione e sono tante. La Juventus tornerà, non è e non può essere questa vista stasera. Sta mancando sia la forza fisica, per esempio di Mandzukic, che la qualità. Gli stanno mancando Pjanic, Dybala, Cuadrado e anche Bernardeschi, che ancora non ha la personalità di prendersi la squadra sulle spalle. Neanche Ronaldo è al top".