Mario Sconcerti ha parlato a RMC Sport: "Ronaldo è un tipo di affare, mentre Higuain un altro: sono entrambi estremamente importanti. Qualcosa nel nostro calcio sta cambiando, stanno accadendo cose fino a pochi giorni fa impensabili. Leonardo è stato molto bravo, ha avuto una grandissima idea sfruttando al massimo la voglia di andare via di Bonucci. Sembrava che fosse un danno per il Milan, in realtà è diventata la sua benzina: l'affare è tutto dei rossoneri, la Juve invece ha toppato. Sembra che i bianconeri abbiano dovuto fare marcia indietro".



MODRIC E VIDAL - "Inter? Vidal è un giocatore particolare che è già stato in Italia e quando uno ritorna vuol dire che è di seconda mano. Vidal non si può paragonare a Modric, che non lo riesco a immaginare all'Inter. Il croato non ha prezzo, non è concepibile un suo spostamento di mercato anche perchè il Real ha già perso Ronaldo".