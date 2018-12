Dalle pagine del Corriere della Sera, Mario Sconcerti spiega come Beppe Marotta potrebbe aiutare molto Zhang a costruire un'Inter da sogno.



“Ci sono cose che pochi sanno. Per esempio che Marotta è uno felice, entusiasta della vita, ottimista e inflessibile. È il dirigente migliore nel calcio di oggi, all’opposto di Moggi come idee e modi. E anche Moggi era molto bravo. Ma in questi ricambi internazionali ci stiamo scordando l’abc del calcio: nelle società contano i proprietari. Cercate l’Inter? Allora cercate Zhang. E Marotta diventerà quello che può realizzarne i sogni”.