L'non ci sta e accusa: gli scontri a Napoli tra ultras e Polizia prima della sfida del Maradona, ritorno degli ottavi di Champions League,. E' quanto sostiene, membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Eintracht e responsabile del rapporto con i tifosi, che ha rilasciato una dura comunicazione: "Mercoledì sera verso le 23.30 c'è stato un altro attacco di circa 100 tifosi del Napoli verso i due hotel (quello dove soggiornava la squadra e quello dei tifosi tedeschi, ndr). Tutti sono arrivati sani e salvi nelle rispettive camere. Nella nottata e stamattina non ci sono stati altri scontri, la polizia ha confermato che non ci sono stati feriti".- Reschke ha poi spiegato la dinamica dei fatti, sostenendo che a quanto comunicato ai tedeschi sarebbe partito tutto da un attacco degli ultras azzurri: "Tre tifosi dell'Eintracht sono stati arrestati, abbiamo saputo che a circa 200 ultras napoletani è stato proibito l'ingresso alla partita per via degli scontri del pomeriggio.ma anche questo non giustifica la violenza scoppiata in seguito da entrambe le parti. I divieti non portano a nulla, privano i tifosi di una partita del genere e non evitano che certe persone arrivino comunque a incontrarsi.".- Infine, un'amara chiusura: "Siamo profondamente dispiaciuti per gli eventi avvenuti a Napoli,", ha concluso Reschke.