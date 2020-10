Secondo quanto riportato dal quotidiano La Stampa, ci sarebbero anche alcuni ultras del Torino e della Juventus tra le dieci persone fermate dalle forze dell'ordine per gli scontri avvenuti in serata in seguito alla manifestazione contro l'ultimo Dpcm emanato dal Governo.



Nel centro del capoluogo piemontese si è assistito ad alcune scene di guerriglia vera e propria: scontri con la polizia, lanci di fumogeni e bottiglie ma anche vetrine dei negozi sfasciate in via Roma e via Accademia Albertina.