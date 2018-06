In Colombia i festeggiamenti per la vittoria di domenica scorsa contro la Polonia si sono paradossalmente trasformati in tragedia. Infatti, in diverse città del paese, si sono registrati disordini e incidenti che hanno causato 8 morti e diversi feriti. La Direzione della sicurezza cittadina della polizia nazionale colombiana ha riferito di 8 casi di omicidio e 73 feriti: 20 per arma da fuoco e 53 a causa di coltellate. Gli scontri sono avvenuti nelle città di Cartagena, Calì e Bogotà e nei dipartimenti di La Guajira e Cundinamarca. In totale sono state segnalate 3.800 risse durante la "celebrazione" del successo contro la Polonia. Le autorità hanno arrestato 776 cittadini. In vista della partita contro il Senegal di domani le forze dell'ordine sono già al lavoro per assicurare un'estesa copertura del territorio.