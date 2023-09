Una domenica da dimenticare per il calcio olandese: Ajax-Feyenoord è stata sospesa sul risultato di 0-3 per gli incidenti provocati dai tifosi della squadra di Amsterdam. Prima il lancio di fumogeni in campo, poi gli scontri e le auto rovinate per le vie della capitale olandese. A Ziggo Sport è arrivato il duro commento di una icona come lo è Marco Van Basten: "Bisogna fermare il calcio in Olanda. Bisogna farlo, basta con il calcio professionistico in Olanda, non si possono vedere cose così".