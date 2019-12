Rischia di avere strascichi legali la brutta storia del 23 novembre scorso quando, in occasione della partita tra Torino ed Inter, nella Curva Primavera dell”Olimpico Grande Torino” - settore tradizionalmente frequentato da tante famiglie – si verificarono scontri violenti tra frange ultras del tifo granata e di quello nerazzurro, seminando letteralmente il panico. Un fatto reso possibile, secondo la ricostruzione di alcune delle vittime delle violenze, dalla condotta negligente del presidente del Torino Urbano Cairo - che avrebbe consentito la vendita libera dei tagliandi per quel settore - e del Questore della città, Giuseppe De Matteis, reo di non aver approntato tutte le misure di sicurezza necessarie.



Sul caso è intervenuto anche l'avvocato Pierluigi Marengo, pronto a intentare una causa nei confronti del club torinese per conto delle famiglie che si sono sentite messe in pericolo: "A seguito di precise richieste di svariati tifosi presenti in curva Primavera la sera di Torino-Inter, quando scoppiarono quei gravi scontri prima della partita (23 novembre, ndr), io e altri 3 colleghi, Daniele Labbate, Paolo Alberto Reineri e Paolo Rendina, tutti del Foro di Torino, abbiamo esaminato la situazione sotto il profilo della responsabilità civilistica in capo al Torino Fc, per quanto avvenuto”, ha dichiarato a Tuttosport. “Dalla disamina dei fatti, comparati con la normativa vigente e in particolare con la determinazione numero 39 del 25 settembre 2019 del Ministero degli Interni, ovvero il provvedimento normativo che regolamenta la gestione della sicurezza all’interno degli stadi e prevede precisi obblighi per le società sportive, noi legali abbiamo rilevato una evidente responsabilità del Torino Fc in relazione a quanto successo.Una ventina di persone ci ha già ufficialmente incaricato a procedere con cause civili per danni patiti nei confronti del Torino Fc. Sì, porteremo il Torino di Cairo in tribunale. E vi garantisco che siamo letteralmente inondati di richieste da parte di tanti altri tifosi, anch’essi pronti a procedere. Difenderemo anche loro”.



Sui prossimi passi che saranno effettuati: "Entro la settimana prossima presenteremo una formale richiesta al Torino Fc, alla questura di Torino e all’Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive: chiederemo, come da nostri diritti, una serie di documentazioni propedeutiche all’azione legale, come ad esempio l’atto di nomina del delegato della gestione dell’evento, il piano operativo di sicurezza, i verbali delle riunioni del gruppo operativo di sicurezza, il piano di utilizzo degli steward, le relazioni sull’andamento dell’evento e altro. Le prime cause saranno avviate in tribunale a fine gennaio”.