Si arricchisce di ulteriori dettagli la vicenda relativa ai gravi scontri verificatisi nei pressi dello stadio Meazza di Milano lo scorso 26 dicembre, in occasione della partita tra Inter e Napoli. Dopo la convalida degli arresti di Luca Da Ros, Francesco Baj e Simone Tria per l'agguato ai sostenitori azzurri avvenuti in via Novara, nel corso del quale ha anche perso la vita Daniele Belardinelli, è stato sottoposto a stato di fermo anche Marco Piovella, storico esponente della Curva Nord interista e da anni responsabile delle coreografie. Convocato in questura lo scorso 29 dicembre, Piovella fu indicato da Luca Da Ros come uno degli organizzatori dell'attacco ai napoletani.



Tra gli indagati risulta anche il capo dei Viking Nino Ciccarelli, convocato a sua volta ieri in questura dalla Digos e uscito soltanto in tarda serata, secondo la ricostruzione de La Repubblica. La sua fedina penale parla di un Daspo di 5 anni e diversi guai giudiziari, tra cui la partecipazione agli scontri avvenuti ad Ascoli nei quali morì Nazareno Filippini e l'accusa, poi decaduta, di omicidio.