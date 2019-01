Luca Da Ros, 21enne ultrà dell'Inter coinvolto negli scontri prima della sfida contro il Napoli dello scorso 26 dicembre, ha lasciato il carcere di San Vittore. Il gip milanese Guido Salvini ha infatti accolto la richiesta di scarcerazione al termine dell'interrogatorio di ieri, in cui Da Ros ha riconosciuto alcuni capi della Curva Nord che hanno partecipato all'assalto, concedendogli i domiciliari.



RICONOSCIUTI - Oltre a Nino Ciccarelli, capo dei Viking, Da Ros ha confermato le accuse contro Marco Piovella. Il 21enne ha parlato anche della morte di Belardinelli, colpito - secondo la sua testimonianza - da alcune auto e non un Suv: "Sono cose che non ha visto, gliele hanno riferite. Luca ha raccontato di aver visto Belardinelli soccorso e trasportato dai tifosi napoletani a volto scoperto che lo hanno spostato dalla carreggiata e portato verso un parchetto. In quella fase sia gli interisti sia i napoletani dicevano 'basta, basta'" ha spiegato il suo avvocato Tucci.