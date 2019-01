Come racconta di Repubblica, si indaga su un tifoso del Napoli per gli scontri nella gara con l'Inter del 26 dicembre: "Un ventenne incensurato della zona di Salvator Rosa, tifoso della Curva A. Era lui, secondo la polizia, alla guida dall’Audi station wagon di colore nera, intestata in leasing al padre, sequestrata nell’ambito delle indagini sulla morte di Daniele Belardinelli. Per adesso l’ipotesi di reato è l’omicidio stradale. Il giovane avrebbe negato la sua presenza nel capoluogo lombardo, ma è stato smentito da alcune testimonianze. Restando nell’ambito delle indagini condotte dalla Procura di Milano, al momento ci sarebbero 20 indagati tra i supporter dell’Inter, ma accertamenti sarebbero in corso su almeno 80 nerazzurri e 70 napoletani"