Questo pomeriggio Daniele Sciusco, uno dei due arrestati nella notte degli scontri di Liverpool che hanno ridotto in fin di vita il tifoso inglese Sean Cox, si è presentato di fronte al giudice per la sentenza. Come riporta liverpoolecho.co.uk, la condanna prevede due anni e mezzo di reclusione per l’italiano. Da un mese circa il supporter britannico è uscito dal coma e continua la riabilitazione dopo quanto successo nella notte della prima semifinale di Champions League tra Roma e Reds fuori Anfield.