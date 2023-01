Gli scontri in autostrada tra #tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Napoli e Roma sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso — Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) January 8, 2023

I sindaci dihanno preso posizione dopo gliin autostrada sulla A1 fra gli ultras delle due squadre. Entrambi hanno pubblicato un tweet con testo identico per“Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso.”