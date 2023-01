Dopo gli incidenti sull'A1 tra tifosi della Roma e del Napoli sono stati richiesti a gran voce provvedimenti e misure di sicurezza per evitare nuove situazioni simili in futuro. Nella giornata di domani, mercoledì 11 gennaio, al Viminale è previsto un incontro tra i vertici del calcio e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per discutere di interventi restrittivi e sul possibile divieto di trasferta ai tifosi: "Siamo già al lavoro con il capo della Polizia" ha assicurato Piantedosi.



Il mnistro intende emanare nuove direttive più rigorose e restrittive, con l'obiettivo di creare sempre meno episodi di questo tipo e agire con la massima precauzione: "In questi anni è stato fatto molto - ha aggiunto - tanto è vero che negli stadi si verificano sempre meno episodi e i tifosi si danno appuntamento da altre parti". Tra le possibilità delle quali si è parlato c'è anche quella di un Daspo a vita, sul Piantedosi ha spiegato: "Non so se a livello giuridico sia il termine giusto, ma vi assicuro che il sistema di norme attuale dà la possibilitò di adottare provvedimenti adeguati".